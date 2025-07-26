В России начали действовать новые правила пропуска машин с мигалками

В России с 26 июля вступили в силу новые правила пропуска спецтранспорта с мигалками, в том числе без цветографической раскраски на борту – на таких, как правило, возят чиновников.

Согласно поправкам к Правилам дорожного движения, при приближении машины со включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами водителям нужно перестроиться в соседний ряд или, при наличии такой возможности, съехать на обочину. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Отныне такие автомобили запрещено опережать, двигаясь с большей скоростью в соседнем ряду. Кроме того, введен запрет на движение с их скоростью в соседних полосах.

Также нужно пропускать автомобили, которые едут в колонне сопровождения, впереди которой – машина с мигалкой.

Сейчас размер штрафов за подобные нарушения составляет до 7,5 тыс. рублей, но в ближайшее время они будут ужесточены. Соответствующие изменения в КоАП РФ были одобрены Советом Федерации накануне. Так, за отказ пропустить «раскрашенную» машину оперативной службы будут назначать штраф в размере 7,5-10 тыс. рублей или лишение прав. Такое же наказание вводится за отказ пропустить «гражданский» автомобиль.

Ранее Минтранс объяснял ужесточение правил пропуска автомобилей чиновников необходимостью обеспечить безопасность объектов государственной охраны «в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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