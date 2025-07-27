Падение обломков БПЛА нарушило график движения шести поездов в Волгоградской области

Шесть пассажирских поездов выбились из графика в связи падением обломков сбитого беспилотника на станции Жутово в Волгоградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Приволжской железной дороги.

Так, более чем на два часа задержаны поезда №452 Адлер-Ижевск и № 524 Адлер-Екатеринбург, на более 3 часа – №531 Киров-Адлер, на более 1,5 часов – №358 Имеретинской курорт-Уфа, на более одного часа – №254 Новороссийск-Уфа и №252 Новороссийск-Уфа.

Пассажирские поезда №509 Казань – Новороссийск и №532 Адлер – Киров отправлены с задержкой по своим маршрутам.

Кроме того, возможна задержка еще трех поездов, отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков дрона нарушено электропитание контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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