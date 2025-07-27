Почти 100 беспилотников ВСУ сбили в России за ночь

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Россией 99 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. Под атаку БПЛА попали 12 регионов. По информации ведомства, все дроны были сбиты в период с 21:50 мск до 05:20 мск.

Наибольшее количество беспилотников силы ПВО нейтрализовали над территорией Брянской области – 36. Над Смоленской областью был перехвачен 21 дрон, над Калужской – 10. По 9 беспилотников сбили над Волгоградской и Ростовской областями. Четыре дрона уничтожили над Крымом, по два – над Воронежской, Курской областями и над Черным морем. Еще по одному дрону сбили над Московским регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков сбитого БПЛА нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. По его данным, никто не пострадал. Специалисты оперативных и ремонтных служб и сотрудники РЖД ликвидируют повреждения на месте происшествия, отметил глава региона.

Из-за перебоев с электроснабжением на станции Жутово в Октябрьском районе, вызванных атакой БПЛА, задерживаются два пассажирских поезда: №509 Казань – Новороссийск (отстает от расписания на более чем 4 часа) и №532 Адлер – Киров (отклонение от графика более 2 часов). Об этом сообщается в телеграм-канале Приволжской железной дороги. В РЖД отметили, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов – питанием.

В Ростовской области при отражении атаки дронов пострадала женщина, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В хуторе Лесной Каменского района из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двухквартирном доме, а также в легковом автомобиле. Осколочное ранение ноги получила женщина», – написал он в своем телеграм-канале. В Каменске-Шахтинском повреждена крыша частного дома, пострадавших нет, добавил Слюсарь.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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