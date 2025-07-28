В России резко снизилось число автодилеров

В России снижается число автодилеров. На фоне «сжатого» рынка новых машин производители требуют выполнения планов продаж и соответствия стандартам. Далеко не все дилерские центры способны выдерживать возрастающую конкуренцию.

«По данным аналитического агентства «Автостат», в течение II квартала было заключено 209 дилерских контрактов, а расторгнуто 382.Таким образом, за последние три месяца их количество уменьшилось на 173, или 4%. На середину июля в РФ насчитывалось 4333 официальных дилера, занимающихся продажей и обслуживанием легковых машин», – пишут «Известия».

В прошлом году количество дилеров только росло. В 2024-м число дилерских контрактов увеличилось на 18% в сравнении с 2023-м, до 4302 точек. В I квартале 2025 года – вновь выросло более чем на 200, в основном за счет «подселения» небольших брендов в уже действующие дилерские центры. Дилеры закрывались и ранее, но во II квартале число расторгнутых контрактов впервые превысило количество новых, отмечают в «Автостате».

По словам экспертов, продажи машин растут, но до докризисных объемов далеко, и многим дилерам, особенно в регионах или представляющим не самые популярные бренды, просто не хватает покупателей для рентабельности. К этому добавляют и сложности с логистикой и поставками запчастей, которые бьют по сервису и кошельку дилера.

Кроме того, сами производители, особенно из КНР, которые активно наращивают присутствие, стали жестче: требуют инвестиций в новые шоурумы, выполнения планов продаж, соответствия стандартам. Не все дилеры потянули эти условия на фоне высокой стоимости кредитов и общей экономической неопределенности.

Самые большие риски у дилеров в двух крупнейших городах страны – Москве и Санкт-Петербурге. За счет демпинга удельная доходность на один проданный автомобиль здесь меньше, чем в регионах. Кроме того, уровень закредитованности компаний очень высок. В регионах бизнес открывают в основном используя собственный капитал.

Эксперты говорят о рисках ухода с российского рынка некоторых марок. Бренды могут сильно сократить модельные ряды или перейти на схему без официального импортера. Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили, что до конца года в России может закрыться около 10% дилерских центров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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