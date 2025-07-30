Грузовики четырех китайских марок попали под запрет в России из-за угрозы жизни водителей

Поставки китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak на российский рынок приостановлены из-за опасных для жизни недостатков. Об этом сообщает Росстандарт.

«Росстандарт <…>информирует о применении по результатам внеплановых выездных проверок официальных представительств изготовителей транспортных средств марки DONGFENG, FOTON, FAW, SITRAK защитительной оговорки технического регламента, в соответствии с которой приостановлено действие одобрений типа транспортного средства (включая их распространения), а также одобрения типа шасси (включая его распространения), выданных в отношении грузовых автомобилей DONGFENG типа DFH4180, FOTON типа BJ4189, FAW типа CA4250, CA4180, SITRAK типа ZZHS, а также шасси FOTON типа M4L», – говорится в сообщении ведомства.

В результате проверок были выявлены серьезные нарушения. Среди них: плохие тормоза, несоответствующий уровень звука, несоответствие идентификации органов управления ТС, а также нарушение требований в части установки устройства вызова экстренных оперативных служб.

Кроме того, несоответствия нашли и в документах, а именно: в устойчивости к электромагнитному излучению, установке ремней безопасности, сидений и рулевом управлении, передних противоподкатных устройств, задних и боковых защитных устройств и прочем.

«Вышеуказанные нарушения, выявленные в ходе проведенных проверок, несут прямую угрозу жизни и здоровью граждан», – подчеркнули в Росстандарте.

В ведомстве добавили, что все представительства уже уведомили о приостановке реализации продукции и начали подготовку к отзывным компаниям, в ходе которых нарушения должны быть устранены.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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