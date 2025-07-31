В Волгоградской области приостановлено движение поездов после атаки дронов ВСУ

В Волгоградской области из-за падения обломков беспилотника на железнодорожную инфраструктуру приостановлено движение поездов на участке Котельниково – Канальная. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – сказано в сообщении.

Как уточнили в РЖД, задерживаются два пассажирских поезда – №532 Адлер – Киров, №531 Киров – Адлер, а также пригородный поезд №6212 сообщением Котельниково – Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более 4 часов.

Ранее волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщал о приостановке движения поездов в районе станции Тингута Светлоярского района из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути. Он отметил, что на месте работают саперы, повреждений путей не зафиксировано.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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