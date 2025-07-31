ПВО за ночь сбила 32 украинских дрона над регионами России

Ночью силы противоздушной обороны уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа над шестью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, значительная часть БПЛА нейтрализована на территорией Волгоградской области – 11. Еще семь дронов сбито над Крымом, по пять беспилотников уничтожено над Воронежской и Белгородской областями, по два – над Тамбовской и Ростовской областями.

Отмечается, что вражеские дроны были перехвачены в период с 23:20 мск среды до 04:00 мск четверга.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки на объекты транспортно-энергетической сферы. По его данным, никто не пострадал. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домов. Специалисты ликвидируют последствия. Кроме того, обломки БПЛА упали на железнодорожные пути, из-за чего временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. «Работают саперы. Повреждений путей не отмечено», – уточнил глава региона.

В Ростовской области отразили налет дронов ВСУ в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, из-за падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле М-4 «Дон». Ландшафтный пожар начались в Кашарском и Дубовском районах. Все возгорания уже потушили. Пострадавших нет.

В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, также обошлось без пострадавших.

Ночью вводились ограничения в аэропорту Волгограда. В настоящее время авиагавань работает в штатном режиме. В то же время утром в целях безопасности полетов приостановил работу аэропорт Саратова.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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