В России с 1 сентября расширят список болезней, с которыми нельзя управлять автомобилем

В России с 1 сентября вступит в силу обновленный перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством. Соответствующее распоряжение правительства было утверждено 12 апреля 2025 года.

Так, в новый перечень добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Аспергера и Ретта. В категории болезней глаз и его придаточного аппарата ахроматопсию заменили на аномалии цветового зрения.

«Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года», – сказано в документе.

Юристы ранее объясняли, что обновленный перечень медицинских противопоказаний к вождению был приведен в соответствие с переизданием Международной классификации болезней.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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