В Сочи и Сириусе отменили опасность атаки БПЛА, аэропорт возобновил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Сочи. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Авиагавань города-курорта не работала больше двух часов из-за атаки украинских дронов. За это время, по данным Росавиации, на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, выполнявшие рейсы в Сочи. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, в общей сложности были задержаны более 50 рейсов.

Мэр города Андрей Прошунин, в свою очередь, сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников. Беспилотную опасность отменили и на федеральной территории «Сириус». «Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет!», – написал Прошунин в своем телеграм-канале.

Градоначальник предупредил, что в случае обнаружения обломков сбитых дронов нельзя подходить к ним близко и пользоваться рядом с ними мобильными телефонами, поскольку фрагменты БПЛА могут представлять опасность. Он рекомендовал отойти на безопасное расстояние и позвонить на 112.

Ранее Прошунин сообщал, что пострадавших и разрушений при отражении атаки украинских беспилотников в городе нет, вся инфраструктура работает штатно. «С мест докладывают о выполненных действиях согласно утвержденным алгоритмам. Людей сразу же после оповещения выводили с пляжей, укрыли в отелях, гостиницах, торговых центрах и социальных объектах. В таких ситуациях все службы и коллективы предприятий должны работать как единая команда», – отметил мэр.

Напомним, что из-за угрозы атаки БПЛА был временно закрыт пункт пропуска «Псоу» на границе с Абхазией. У КПП образовалась автомобильная пробка в 2 км.

Обновлено. Минобороны сообщило, что с 12:00 до 15:00 мск средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотника, восемь из них сбиты над Краснодарским краем. Еще 12 дронов ликвидировали над Брянской областью, 10 – над Калужской, по одному – над Адыгеей и Рязанской областью. Также два БПЛА перехватили над Азовским морем.

Москва, Сочи, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube