ПВО отражает атаку украинских беспилотников на Сочи

Система противоздушной обороны работает на территории Сочи – идет отражение атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Прошунин попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. «Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», – отметил мэр.

Также Прошунин призвал не публиковать в соцсетях фото и видео с работой ПВО, специальных и оперативных служб, средств защиты объектов атаки, а также сами беспилотники и их обломки.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!», – заключил мэр.

Как сообщают местные паблики, в Сочи срочно эвакуируют отдыхающих с пляжей. Всех туристов попросили покинуть пляжные территории. Сотрудники отелей и санаториев сопровождают отдыхающих в укрытия, информирует оперштаб Краснодарского края.

Угроза атаки БПЛА объявлена и на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщил глава администрации территории Дмитрий Плишкин. Он попросил жителей и отдыхающих оставаться в укрытии. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в Сириусе туристов эвакуировали с пляжей и от открытых бассейнов. Спасатели и персонал гостиниц проводили отдыхающих в безопасные места.

Ранее сообщалось о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Сочи. Также стало известно о временном закрытии границы между Россией и Абхазией. Как сообщил начальник Погрануправления Службы госбезопасности Абхазии Рустам Латипов, пункт пропуска «Псоу» временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов.

Сочи, Наталья Петрова

