Аэропорты Геленджика и Сочи приостановили работу из-за угрозы атаки БПЛА (ОБНОВЛЕНО)

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов, пояснил он. О приостановке работы воздушной гавани Геленджика стало известно в 11:43 мск.

Обновлено в 13:10 мск. Аэропорт Сочи временно прекратил принимать и отправлять рейсы, сообщил Кореняко в своем телеграм-канале в 13:08 мск. Авиагавань не обслуживает рейсы в целях обеспечения безопасности. Добавим, что в Сочи в 12:50 мск объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщили местные власти.

Ранее сообщалось, что в Анапе и Крымском районе днем 8 августа объявили беспилотную опасность. На улицах Анапы в 11:00 мск включили сирены. Местные власти призвали жителей не выходить на улицу, укрыться в помещениях без окон до сигнала отмены опасности.

Кроме того, фиксируются сбои в работе мобильного интернета у жителей Краснодарского края. О проблемах со связью сообщают жители Краснодара, Сочи, Тимашевска и Анапы, передает «Кубань 24».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube