ПВО уничтожила 13 украинских дронов над четырьмя регионами России

Минобороны России сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами и Азовским морем.

По данным ведомства, шесть дронов перехватили над Орловской областью, три – над Курской, два – над Краснодарским краем и по одному – над Тульской областью и акваторией Азовского моря.

Атаки БПЛА были предотвращены в период с 09:45 до 11:15 мск.

Ранее стало известно о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Геленджика. В Анапе, Крымском районе Кубани, Краснодаре и Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников.

