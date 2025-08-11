Минтранс: профессия курьера может стать вымирающей из-за доставки дронами

В Министерстве транспорта допустили, что в скором будущем дроны заменят живых курьеров. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин.

Через несколько лет доставка с помощью БПЛА получит развитие в России, а работа курьеров станет менее востребованной. «Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией», – сказал Никитин.

В скором времени ожидается «взрывной рост применения беспилотных технологий в сельском хозяйстве». По словам министра, активное применение беспилотников в доставке может начаться через два-три года.

В настоящее время заработная плата курьеров в России превышает доходы специалистов с высшим образованием. По данным рекрутинговых агентств, медианная зарплата курьеров в прошлом году составила 115 тысяч рублей в месяц.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube