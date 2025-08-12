Сразу пять аэропортов приостановили работу из-за угрозы атаки БПЛА

Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропортах Казани, Самары и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов, уточнил он в своем телеграм-канале. Авиагавань Казани приостановила работу в 7:54 мск. Аэропорты Самары и Ульяновска не принимают и не выпускают рейсы с 7:35 мск.
Чуть ранее план «Ковер» был введен в аэропортах Пензы и Саратова. Воздушные гавани приостановили обслуживание рейсов в целях безопасности, сообщала Росавиация.
В Татарстане, Самарской и Пензенской областях объявили угрозу атаки беспилотников.
