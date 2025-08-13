В России хотят запретить «иранские шторки» на автомобилях

В России предложили запретить использование так называемых «иранских шторок» на автомобилях. С инициативой выступил Национальный автомобильный союз.

Согласно российскому законодательству, лобовое стекло и передние боковые стекла ТС обязаны пропускать не менее 70% света. Задние стекла можно тонировать без ограничений при условии наличия зеркал заднего вида с обеих сторон автомобиля.

В последнее время в России приобрели популярность «иранские шторки», имитирующие тонировку. Они представляют собой специальные устройства, которые крепятся внутри салона и загораживают обзор. При этом выдвижную пленку легко снять и спрятать.

«Необходимо пресечь такие ухищрения, разработать формулировку, которая сделает любое подобное устройство нелегальным, значительно увеличить ответственность за это. <...> Важно действовать также потому, что это негативно сказывается на безопасности дорожного движения, резко ухудшает видимость у водителя, снижает его способность своевременно реагировать на опасности, например увидеть электросамокатчиков или пешеходов», – рассказал РИА «Новости» вице-президент НАС Антон Шапарин.

Предложение было направлено в МВД России. В НАС настаивают на введении административной ответственности для водителей, использующих любые устройства, имитирующие тонировку, с установлением штрафа не менее пяти тысяч рублей за первое нарушение и не менее 15 тысяч рублей за повторное.

Москва, Зоя Осколкова

