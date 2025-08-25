В России вводят новый авиационный сбор для пассажиров

Минтранс определил порядок введения нового авиационного сбора, привлеченные средства планируется направлять в фонд реконструкции аэродромов. Правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года.

Сбор составит 150 рублей с одного пассажира, пишут «Известия». Однако определенной в приказе формулой предусмотрены уровень инфляции и корректирующий коэффициент, базово равный единице. Уточняется, что коэффициент этот может быть изменен решением правительства РФ.

Согласно документу, отчисление сборов станет обязанностью авиакомпаний, а оператором сбора назначено ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», которое будет аккумулировать и использовать средства.

Аэропорты объединят в специальные группы. Деньги, собранные в рамках каждой группы, будут находиться на специальном банковском счете. Использовать их можно будет лишь для улучшения инфраструктуры аэропортов конкретной группы.

Опрошенные эксперты считают, что сбор незначительно повлияет на стоимость авиабилетов. «На самом деле сейчас пассажир в любом билете оплачивает тариф авиакомпании и стоимость аэропортовых сборов. То есть при покупке у пассажира есть две цены в билете. При добавлении этих 150 рублей к билету пассажир всё равно будет платить единую ставку, по сути, не замечая повышения», – говорят собеседники издания.

Между тем при высоких показателях пассажиропотока это позволит аккумулировать значительные средства, которые будут направлены на реконструкцию аэродромной. Всего в России 262 аэропорта. Из них 91 воздушная гавань является аэропортом федерального значения. На сегодняшний день федеральные органы исполнительной власти проводят работу по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по реконструкции аэропортов. Ситуация с их модернизацией в России обстоит неплохо, поскольку опорная федеральная сеть в предыдущие полтора десятилетия прошла через процесс обновления. Но степень состояния воздушных гаваней различная. В Москве ситуация складывается хорошо, но в отдаленных регионах страны некоторые аэропорты надо ремонтировать и расширять.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube