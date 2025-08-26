В России хотят изменить порядок расчета автомобильной страховки

Центробанк РФ предложил изменить порядок определения территориального коэффициента в ОСАГО. Для некоторых регионов, где наблюдается высокий риск недобросовестных действий в автостраховании, он вырастет в два раза.

В ЦБ отметили, что за год число регионов в «красной» зоне по ОСАГО снизилось с четырех до двух. Дагестан и Чечня улучшили показатели. Согласно проекту указания, опубликованному на сайте регулятора, повышенное значение территориального коэффициента предлагается установить для восьми территорий в Ингушетии и Новосибирской области.

Кроме того, в документе предлагается расширить тарифный коридор в обе стороны для обычных автомобилистов (на 15%) и для мотоциклистов (на 40%). Это связано с тем, что средняя выплата по ОСАГО существенно увеличилась.

«Пересмотр границ необходим для сохранения справедливого ценообразования в условиях роста стоимости запчастей и размера выплат по ОСАГО. <...> После расширения тарифного коридора страховщики по-прежнему смогут предлагать опытным и аккуратным водителям полисы по невысоким ценам благодаря более корректной тарификации для водителей с высокими убытками», – пояснили в Банке России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube