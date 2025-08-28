Аэропорт Сочи предупредил о переносах и отменах рейсов в ближайшие двое суток

В ближайшие дни в аэропорту Сочи возможны переносы, отмены или объединения рейсов. Корректировки в графике полетов могут иметь место вплоть до 30 августа в связи с введением временных ограничений на прием и выпуск самолетов прошедшей ночью, предупредили в авиагавани.

«В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС (воздушных судов, – прим. ред.) с учетом вынужденных изменений. Обращаем внимание: возможны переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток», – сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед вылетом и внимательно следить за актуальной информацией в аудио объявлениях, на электронных табло аэровокзала, а также на официальном сайте аэропорта Сочи.

«Также просим внимательно следить за информированием о статусе вашего рейса от авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании», – добавили в воздушной гавани.

Система ПВО в ночь на 28 августа уничтожила 18 дронов ВСУ над Краснодарским краем. Всего было перехвачено 102 беспилотника, которыми Украина пыталась атаковать российские регионы. Из-за налета БПЛА несколько аэропортов, в том числе авиагавань Сочи, ночью приостанавливали работу.

