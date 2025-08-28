Пожар на НПЗ и задержки поездов: более 100 дронов ВСУ сбили за ночь над Россией

Силы противоздушной обороны в ночь на четверг, 28 августа, отразили массированную воздушную атаку ВСУ на российские регионы, уничтожив 102 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России. После налета БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, а также было приостановлено движение поездов в Волгоградской и Самарской области.

По информации военного ведомства, по 21 БПЛА нейтрализовано над Ростовской и Самарской областями, 18 – над Краснодарским краем, 11 – над Крымом. Еще по три дрона сбито в Воронежской и Саратовской областях, два – над Волгоградской областью. Кроме того, 22 беспилотника перехватили над Черным морем и один над Азовским морем.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском Северского района, сообщил региональный оперативный штаб. Площадь пожара составляет 20 «квадратов», в ликвидации возгорания задействованы 21 человек и 8 единиц техники. Кроме того, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве, обнаружены три очага общей площадью 200 «квадратов». К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники. В оперштабе уточнили, что «в обоих случаях пострадавших нет».

В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА в городе Петров Вал загорелось техническое строение локомотивного депо, пожар потушили, никто не пострадал, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Движение поездов через станцию было приостановлено, но к настоящему времени возобновлено, уточнила Приволжская железная дорога. В результате нарушен график движения четырех пассажирских поездов: №107 Волгоград – Нижневартовск, №505 Имеретинский Курорт – Саратов,№244 Новокузнецк – Анапа, №358 Уфа – Имеретинский Курорт. Максимальное время задержки – менее часа.

Кроме того, 10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА в районе станции Кряж, сообщила Куйбышевская железная дорога. По ее данным, на участке Кряж – Липяги временно нарушена работа контактной сети. Из-за происшествия задерживаются шесть пассажирских и четыре пригородных поезда, максимальное время задержки – 2 часа 14 минут. Три пригородных поезда отменены.

В Ростовской области обломки беспилотника упали на крышу дома в селе Маньково-Калитвенское, повредив электропроводку. Из-за угрозы взрыва боевой части, застрявшей в кровле, были эвакуированы жители этого и 50 соседних домов – всего 89 человек, включая детей. Ожидается прибытие саперов, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

