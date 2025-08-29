С 1 сентября пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом

Пассажиры, опоздавшие на рейс, но уже прибывшие в аэропорт, смогут воспользоваться обратным билетом, сообщает Минтранс РФ. Раньше такой билет автоматически «сгорал». Новое правило начнет действовать с 1 сентября текущего года.

Напомним, что, согласно старому приказу Минтранса, если пассажир смог альтернативным способом добраться до пункта назначения после опоздания на рейс, улететь домой по обратному билету он уже не мог.

Еще одно новшество предусматривает, что размер платы, взимаемой с пассажира за аннулирование билета или изменение условий перевозки, теперь будет ограничиваться фактическими расходами перевозчика – дополнительных комиссий не будет.

Кроме того, с 1 сентября пассажиры с инвалидностью смогут направить онлайн всю информацию о льготах и потребностях в допуслугах на вокзалах и в поездах дальнего следования.

Также с осени будет усилен контроль за работой электронной очереди в пунктах пропуска на границе. Грузоперевозчики не смогут забронировать дату и время проезда, если используют ботов, предоставили неверные сведения или оставили автомобиль более чем на три часа после прохождения контроля.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube