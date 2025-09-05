российское информационное агентство 18+

Россия и Китай обсуждают взаимное признание водительских прав

Россия и Китай обсуждают возможность признания водительских удостоверений. Об этом сообщил глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, обсуждения проходят в рамках текущей работы, но конкретные сроки взаимного признания водительских прав РФ и КНР для индивидуальных поездок граждан на личных автомобилях пока не обозначены, передает ТАСС.

В обсуждении вопроса участвуют Минтранс и Министерство внутренних дел.

Ранее Совет Федерации ратифицировал протокол с изменениями в соглашении между правительством России и правительством Китая об облегчении поездок граждан, направленный на упрощение порядка оформления многократных виз профессиональным водителям.

Москва, Зоя Осколкова

