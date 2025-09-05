Минтранс готовит открытие других аэропортов после Геленджика

Минтранс России после возобновления работы аэропорта Геленджика планирует открытие и других закрытых в 2022 году после начала СВО воздушных гаваней. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума

По его словам, скоро будут открыты дополнительно еще несколько российских аэропортов. «Пока не скажу [какие], но мы работаем над этим – да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», – приводит слова министра ТАСС.

Отвечая на вопрос о вероятности открытия аэропорта Краснодара, Никитин сообщил, что «возможны разные варианты».

Напомним, после снятия ограничений на работу аэропорт Геленджика 18 июля принял первый рейс из Москвы.

После начала специальной военной операции на Украине были закрыты 12 российских аэропортов. В настоящее время запрещены полеты в авиагавани Анапы, Краснодара, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

