Минтранс сообщил о возобновлении работы аэропорта в Краснодаре

Краснодарский аэропорт возобновил работу – с 09:00 мск 11 сентября воздушная гавань открыта для обслуживания авиарейсов. Об этом сообщает министерство транспорта РФ.

Аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы.

В министерство отметили, что в аэропорту укомплектован штат сотрудников. В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника.

«Летом 2024 года здесь отремонтировали дополнительную рулежную дорожку. Проведен ремонт привокзальной площади аэропорта, фасадов терминалов, улучшена навигация в них, обновлена парковочная зона», – отметили в ведомстве.

Ранее в мае 2024 года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го – Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

