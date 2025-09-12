На таможне вскрыли схему незаконного ввоза мототехники

Российские таможенники раскрыли схему незаконного ввоза мототехники из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Заказы на импорт транспорта и техники принимались организованными группами через мессенеджеры. Продукция в рамках таких схем доставляется через границу ЕАЭС в Россию без таможенного оформления, уплаты платежей, получения электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС) и с уклонением уплаты налогов путем переводов на карты физлиц или криптовалютой, передает РБК.

В России оказывались небезопасные мотоциклы, квадроциклы, мотобуксировщики, снегоуборщики, снегоходы и другие транспортные средства. При этом электромотоциклы и скутеры маркировались с заниженной мощностью, что позволяет продать их людям, не имеющим водительских прав или соответствующей водительской категории.

«Крайнюю обеспокоенность вызывает факт, что такая техника в большинстве случаев весьма низкого качества, и ее эксплуатация может создавать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей», – добавили в ФТС.

В результате таможенных проверок за восемь месяцев текущего года незаконно ввезенными через границу признали 4 тыс. единиц техники.

Москва, Зоя Осколкова

