Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва примет первый рейс

Аэропорт Краснодара сегодня примет первых пассажиров после трехлетнего перерыва.

Первый рейс вылетел в Краснодар из московского аэропорта Шереметьево. Согласно онлайн-табло, самолет Airbus A-321 авиакомпании «Аэрофлот» отправился в 6:37. Время в пути составит 3 часа 35 минут.

Аэропорт Краснодара был закрыт по соображениям безопасности с конца февраля 2022 года. Минтранс России сообщил о возобновлении его работы 11 сентября этого года. Аэропорт работает с 9:00 до 19:00, в час разрешено делать не более пяти взлетно-посадочных операций.

Ожидается, что до конца года воздушная гавань примет больше 500 тысяч пассажиров.

Краснодар, Наталья Петрова

