В Москве роботов-доставщиков будут эвакуировать на штрафстоянки

Власти Москвы собираются ввести ряд требований и ограничений, применимых к роботам-доставщикам. Роверы оснастят подсветкой, номерными знаками, а также смогут эвакуировать на штрафстоянки в случае парковки в неположенном месте.

Как следует из протокола заседания антитеррористической комиссии Москвы, до конца 2025 года экспуатанты роверов должны будут оснастить их номерными знаками «для фиксации городскими камерами фотовидеофиксации». На кузовах роботов должна быть подсветка по боковым сторонам или световозвращающие элементы для «обеспечения видимости в ночное время», пишут «Известия».

Ограничат и максимальную скорость роверов, она не должна превышать 25 кмч с обязательным замедлением в так называемых «медленных зонах». Ездить роботы будут исключительно на территориях, определенных столичным дептрансом. Остановка ровера продолжительностью до 20 минут допускается в местах, где он «не создаст помех движению пешеходов и иных участников дорожного движения».

Кроме того, эксплуатанты роботов-доставщиков должны будут оснастить их устройствами, передающими телематические данные о передвижении, статусе использования и скорости в единую информационную систему.

Роботов-доставщиков, которые не соответствует этим требованиям, планируется принудительно останавливать и эвакуировать на штрафстоянку для проведения «необходимого комплекса мероприятий по идентификации роверов и их владельцев и установлению их возможной причастности к противоправной, в том числе террористической, деятельности».

Москва, Зоя Осколкова

