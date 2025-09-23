В России предложили запретить высаживать пенсионеров из транспорта

В Госдуме предложили запретить принудительно высаживать из общественного транспорта пенсионеров старше 75 лет. С инициативой выступила глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд», – говорится в обращении парламентария, направленном главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

В настоящее время в России запрещено высаживать из общественного транспорта безбилетников, не достигших 16 лет, а также инвалидов первой группы, которые следуют без сопровождающих лиц.

По мнению Лантратовой, такая мера защиты должна распространяться и на другие категории граждан, в том числе и на пожилых людей. Это повысит уровень социальной защищенности и позволит предотвратить ситуации, которые могут создавать риски для жизни и здоровья.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube