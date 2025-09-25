В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел с бортом авиакомпании «Россия» при подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Петербург на рулежной дорожке. Самолет другого перевозчика «произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна», в результате борт «России» получил повреждения. Второй участник аварии – самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевший из Пекина.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Рейс в Санкт-Петербург был задержан. Позже «Россия» пересадила пассажиров в резервный лайнер.

«Службы аэропорта Шереметьево незамедлительно среагировали на возникшую ситуацию, обеспечили меры в соответствие с регламентами и продолжают оказывать содействие авиакомпаниям», – заявили там, добавив, что технические специалисты сейчас осматривают самолет Hainan Airlines.

Росавиация создаст комиссию для расследования произошедшего.

Москва, Зоя Осколкова

