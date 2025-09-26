В России снизят господдержку льготных автокредитов

В России в 2026 году будет снижена на четверть поддержка льготных автокредитов. Об этом свидетельствуют данные из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на ближайшие три года.

Объем ассигнований на программы льготного автокредитования и лизинга в 2026 году планируется снизить до 37,2 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

«Предполагается, что в 2026-2028 гг. программы льготного автокредитования будут ежегодно финансироваться из федерального бюджета в объеме по 20 млрд рублей, льготный лизинг – по 17-19 млрд рублей», – отмечается в сообщении агентства.

В 2025 году объем финансирования этих программ оценивается в 50,6 млрд рублей, из которых 18,4 млрд приходится на программы льготного автокредитования, и 32,3 млрд рублей – на программы лизинга.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

