Рыболовецкие суда предложили вывести из-под запрета для ветхого флота

Рыболовы предлагают не применять к их судам ограничения на использование ветхого флота. С инициативой выступила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП).

У бизнеса нет уверенности, что запрет на допуск в морские порты российских судов возрастом более 40 лет будет способствовать обновлению флота, если учесть текущую высокую загруженность российских судоверфей.

Кроме того, при своевременной диагностике и ремонте возраст судна не мешает его безопасной эксплуатации. Рыбаки своевременно проходят докование, в случае необходимости – проводят модернизацию судов.

В этой связи АРПП поддерживают позицию Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и считают, что следует вывести из-под этих ограничений суда рыбопромыслового флота.

«Также вызывает опасение, что в данном случае под «нож» пойдет не только рыболовецкий флот от работы, которого напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Под угрозой транспортные, спасательные, грузовые, пассажирские, учебно-парусные и другие типы судов», – заявили в АРПП.

Ранее в Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма (АРСК) заявили, что вылов рыбы может резко снизиться в России из-за ограничений на эксплуатацию судов старше 40 лет. Согласно Стратегии развития судостроительной промышленности, численность российского морского флота промысловых судов составляет 820-830 единиц. По состоянию на текущий год возраст 65% из них превышает 30 лет, а 13% – 40 лет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube