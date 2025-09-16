Рыбному промыслу в России угрожает запрет на эксплуатацию старых судов

Вылов рыбы может резко снизиться в России из-за ограничений на эксплуатацию судов старше 40 лет. Об этом предупредили в Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма (АРСК).

В организации назвали непроработанной инициативу запретить с 2030 года доступ в морские порты судам возрастом старше 40 лет, рассказали РБК в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Согласно Стратегии развития судостроительной промышленности, численность российского морского флота промысловых судов составляет 820-830 единиц. По состоянию на текущий год возраст 65% из них превышает 30 лет, а 13% – 40 лет.

«К 2030 году основная часть действующего рыболовецкого флота, несмотря на капитальное модернизацию, не сможет вести промысел. Чтобы добыча рыбы не остановилась, рыбопромышленным компаниям за пять лет нужно построить 533 новых рыбопромысловых судна», – отмечают в ассоциации.

Сейчас рыбаки, работающие в Азово-Черноморском бассейне, не могут обновить флот ни по одной программе, а низкие цены на их продукцию в регионе не позволяют купить новые суда.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сообщила о разработке предложений по ограничению использования «ветхого» флота. В компании отмечали, что средний возраст гражданских судов в стране составляет 38 лет, а более половины в сегменте крупно- и среднетоннажных находятся в «красной зоне».

Москва, Зоя Осколкова

