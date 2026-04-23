Техобслуживание машин в России подорожало на 10 процентов

Техобслуживание машин в России за прошлый год подорожало на 10 процентов. В 2026 году рос стоимость ТО также продолжится. Об этом журналу Motor рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

«Стоимость техобслуживания по рынку [в 2025 году] в целом выросла на 8−10% относительно 2024 года. В этом году рост цен также будет составлять до 10%», – отметил эксперт в беседе с журналом.

По его словам, на такую динамику влияют инфляция, подорожание запасных частей, увеличение стоимости сопутствующих услуг для обеспечения работы сервиса, например, коммунальные платежи, аренда помещений и др.

Москва, Елена Васильева

