Мошенники пользуются ажиотажем от повышения утильсбора на автомобили

В России активизировались аферисты, специализирующиеся на продажах автомобилей. Злоумышленники обещают продать машину по заниженной ставке утилизационного сбора.

«Мошенники создают фальшивые посреднические фирмы, предлагающие «ускоренное» приобретение и оформление автомобилей по заниженным ставкам утилизационного сбора. Активно используются Telegram-каналы и чаты для таргетированной рекламы», – сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

При этом аферисты идут на все и применяют технологию дипфейков, демонстрируя несуществующие автомобили. После согласия жертвы мошенники требуют крупную предоплату без оформления официальных документов.

Схема стала актуальной из-за того, что с 1 ноября ожидается рост ставки утильсбора. Стоимость автомобилей, по прогнозам, резко вырастет, что создает повышенный спрос на «выгодные» предложения».

Правозащитники рекомендуют проверять юридическую информацию о компании-продавце через официальные реестры ФНС России, не перечислять деньги без оформления официальных документов с указанием реквизитов сторон, а также требовать личной встречи с менеджером по продажам в офисе.

