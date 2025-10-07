В России проведут массовую проверку региональных авиакомпаний

В России проверят более 50 региональных авиакомпаний на предмет безопасности полетов. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Массовая проверка перевозчиков будет проводиться совместно с Ространснадзором. В общей сложности проверочные мероприятия проведут в 51 авиакомпании.

По словам Ядрова, в рамках проверки «будет обеспечена оценка всех наиболее значимых с точки зрения безопасности полетов в направлении деятельности эксплуатантов, в том числе поддержание летной годности воздушных судов».

В числе прочего речь идет и о подготовке допуска авиационного персонала к выполнению возложенных обязанностей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube