ФАС возбудила дело из-за рекламы банка в самолете

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о рекламе из-за звукового сообщения в самолете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Аудиоролик распространяла авиакомпания «Победа» по маршруту «Москва – Сочи». В сообщении говорилось о высокой ставке по вкладам в банке.

«Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – уточнили в ФАС.

Если вина перевозчика и банка будет доказана, служба применит меры административного воздействия.

Москва, Зоя Осколкова

