Автостраховка в ряде регионов России может подорожать вдвое

Стоимость ОСАГО в скором времени вырастет из-за нововведений, которые готовится принять ЦБ РФ. В ряде субъектов, где чаще всего фиксируют недобросовестные действия со страховками, автогражданка может подорожать в два раза.

Центробанк расширит коридор цен по ОСАГО в обе стороны на 15% для легковых авто и на 40% для мотоциклистов, пишет газета «Известия». Как рассказал изданию представитель регулятора, сейчас, устанавливая стоимость полиса, страховщики вынужденно смещаются к верхней границе. У них снижается возможность индивидуализировать тарифы. В ЦБ намерены изменить максимальную и минимальную допустимую стоимость полиса, чтобы это исправить.

После вступления в силу описанных изменений верхняя граница тарифного коридора (базовой ставки) для легковых авто составит 8665 рублей, а нижняя – 1399, рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Изменится и территориальный коэффициент. По подсчетам РСА, ЦБ планирует увеличить его для 14 населенных пунктов и снизить для 12.

Кроме того, Банк России увеличит территориальный коэффициент для субъектов, где чаще всего фиксируют недобросовестные действия со страховками. Сейчас в этом перечне два региона – Ингушетия и Новосибирская область. Таким образом, всей стране не придется платить за регионы из красной зоны.

За счет этих изменений цена ОСАГО максимально может вырасти в 2,3 раза, подсчитали аналитики. Однако это будет экстремальный случай – речь о самом аварийном водителе, у которого авто зарегистрировано в регионе из красной зоны.

В целом же индивидуализация тарифов способствует даже снижению средней стоимости ОСАГО, отметили в РСА. Так, цена годовых полисов в этом году упала на 5% по сравнению с предыдущим и за восемь месяцев 2025-го составила 7,2 тыс. При этом средняя выплата выросла на 15% почти до 113 тыс.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube