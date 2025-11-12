Водителей легковых машин штрафуют на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

Водители легковых автомобилей начали получать из Ространснадзора штрафы до 600 тысяч рублей за нарушения, которые они не совершали. Автовладельцев штрафуют за перегруз на несколько тонн или превышение габаритов из-за злоупотреблений со стороны водителей грузовиков. Те используют мошенническую схему с номерами-дубликатами, чтобы уйти от ответственности за нарушения, пишут «Известия».

Водители перед заездом на автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) устанавливают на фуры номера-дублеры, которые совпадают с регистрационными знаками легковых машин. В результате штрафы за реальные нарушения грузовиков приходят невиновным автомобилистам. Размер штрафов за превышение весовых параметров порой достигает 600 тысяч рублей.

«Дублирование номеров – это повторение реальных регистрационных знаков с другого автомобиля из других регионов страны. Их используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля», – рассказал изданию руководитель экспертного центра «Пробок.нет» адвокат Александр Шумский.

Попытки оспорить взыскание часто заканчиваются безуспешно – из Ространснадзора приходят отписки, а на разбирательства в суде не всегда есть средства. В итоге, как отметил адвокат, сроки апелляции истекают, и ведомство получает право взыскать деньги с должников через приставов.

Подобный случай произошел с автовладельцем из Омска. В мае на его Chevrolet Lacetti пришло административное постановление из Ространснадзора, в котором машина была названа шестиосным автопоездом высотой почти 5 метров и оштрафована на 600 тыс. рублей за перевозку крупногабаритного груза, превышающего максимальные значения на 79 сантиметров. К документу была прикреплена фотография с изображением тягача Kenworth.

«Мои обращения в Ространснадзор ничего не дали, хотя абсурдность вынесенного решения очевидна, – рассказал житель Омска. – Грузовик на фото – это совсем не маленький Lacetti, а его номер имеет следы подделки: там есть шов от вклейки. Этот автопоезд перевозил груз с нарушением на дороге Сургут – Салехард, недалеко от Надыма, а я живу в Омске, то есть в 2 тыс. км от него».

По словам пострадавшего, чтобы обжаловать взыскание, ему предложили лично приехать в отделение Ространснадзора в Тверь, которое вынесло постановление. В ответе на дистанционное обращение ему предложили обратиться в суд. В итоге суд отменил постановление, но для этого омичу пришлось потратить немало сил и привлекать юриста. По словам Шумского, аналогичные случаи фиксируются и при проезде платных дорог с системой «Свободный поток».

Как отмечают эксперты, в 2024-2025 годах количество подобных инцидентов с дублированием номеров при прохождении АПВГК заметно возросло. Они связали эту тенденцию с расширением сети весовых пунктов контроля (их стало более 400 по стране) и ужесточением штрафов за допущенные нарушения.

В Ространснадзоре заявили, что постановления о штрафе не выносятся, если на фотографиях с АПВГК запечатлен легковой автомобиль. Если все же имела место ошибка, то штраф подлежит отмене при обжаловании в орган, вынесший постановление, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

