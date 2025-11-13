Опытный образец МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский

Второй образец российского среднемагистрального самолета МС-21, который оснащен системами и компонентами отечественного производства, совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация.

Время полета составило 6 часов 15 мин, он проходил на высоте около 11 000 м со скоростью 800 км/ч.

«Длительный перелет завершен успешно. Самолет отработал на отлично, все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме, мы приземлились с остатком», – отметил командир экипажа Андрей Воропаев.

Скоро самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами.

