«РЖД» назначат 700 дополнительных поездов в новогодние праздники

«Российские железные дороги» планируют назначить более 700 дополнительных поездов дальнего следования в период новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, дополнительные рейсы будут организованы на самых популярных маршрутах, в том числе из Москвы в Адлер, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иваново, Казань и другие города.

Как предполагается, всего с 26 декабря по 12 января в поездах дальнего следования будет предложено более 5,5 млн мест.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

