В Норильске снегоуборочная техника повредила самолет

В аэропорту Норильска снегоуборщик повредил самолет. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел накануне. Снегоуборочная техника работала на месте стоянки воздушных судов и повредила кабель аэродромного электропитания, а также фюзеляж самолета Ан-26.

«Норильской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Якутии самолет Ан-38 из-за технической неисправности выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении, а затем самостоятельно вернулся на ВПП и зарулил на стоянку.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

