В России действует отлаженная схема легализации угнанных в Европе авто

Украинские ОПГ организовали схему реализации угнанных из Европы автомобилей. Покупатели в Россию не знают, что машина была украдена, и рискуют лишиться ее в ближайшие годы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, автомобиль берется в аренду на подставное лицо или угоняется в европейских странах, а затем завозится в Ростовскую область через территорию Луганской и Донецкой народных республик, где действуют упрощенные процедуры контроля за автотранспортом. В ЛНР и ДНР авто оформляют на «дропа» с «честными» документами.

После это наступает фаза окончательной легализации машины. В Ростове-на-Дону она переоформляется уже на «настоящего» гражданина РФ. По всем документам это будет первый учет и один хозяин, если пробивать по базам, истории заграницы по автомобилю не будет, отметил собеседник.

Такие машины успешно проходят любые стандартные экспертизы, поскольку в международных базах розыска, доступных в России, информация о них отсутствует по причине ограничения доступа к этим базам со стороны Интерпола. Однако главный риск для конечного покупателя наступает спустя некоторое время. Если придет запрос со стороны Интерпола, владелец лишится автомобиля. К тому же проблемы возникнут при выезде за границу, в лучшем случае владелец вернется на родину пешком.

«Угонная база автотранспорта из Европы обновляется нерегулярно и не из всех стран ЕС. Например, Польша, Эстония, Латвия, Литва фактически отказались от сотрудничества с российскими правоохранительными органами. Вместе с тем основной поток угнанного в Европе транспорта идет через Польшу на Украину и контролируется членами украинских ОПГ», – пояснил эксперт по оргпреступности, полковник милиции в отставке Валентин Становов.

Очевидно, что, когда связи внутри правоохранительной системы будут восстановлены, большой массив похищенного автотранспорта начнет «звенеть» при проверке по базам розыска. «Это означает, что сотни людей, купивших машины с темной историей, рискуют остаться без автотранспорта и без денег, отданных мошенникам», – подчеркнул эксперт.

В прошлом году вскрылась подобная схема с автомобилями, угоняемыми в Канаде. Бывали случаи, когда россияне покупали такие машины даже в автосалонах. В результате автомобиль могут изъять у российского владельца после проверки на дороге.

