В России предложили запретить эвакуацию неправильно припаркованных авто зимой

В России предложили ввести ограничения на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей в зимнее время. С такой инициативой обратился в Минтранс директор Института изучения проблем современной политики Антон Орлов, передает RT.

Эвакуация машины зимой может нести риски для владельца, если он оставил в авто средства связи, документы и деньги, то не сможет даже воспользоваться общественным транспортом, указывает эксперт.

Орлов призвал пересмотреть эти нормы, запретив муниципалитетам эвакуацию автомобилей зимой в случае, если они не мешают движению. Правило следует распространить на периоды, когда среднесуточная температура воздуха не превышает 0 градусов, отмечается в обращении.

Политолог подчеркнул, что в этом случае можно ограничиться штрафом за неправильную парковку.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube