В России хотят конфисковать машины у пьяных водителей после первого нарушения

Депутаты предлагают ужесточить наказание за вождение в состоянии опьянения и забирать автомобиль уже после первого нарушения. Об этом сообщает «Парламентская газета».

С инициативой выступили в Законодательном собрании Вологодской области. Депутаты предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Закон «О государственной регистрации транспортных средств».

«Как поясняют авторы законопроекта, сегодня такая норма уже существует, но применяется в рамках не административного, а уголовного преследования, например, отобрать авто могут, если ранее осужденный человек сел пьяным за руль повторно. Новая же инициатива предполагает ее распространить в том числе и на административные дела», – говорится в статье.

Конфискация автомобиля у пьяного водителя не будет обязательной, решение оставят на усмотрение суда.

«Ежегодно тысячи граждан привлекаются к ответственности по [соответствующим статьям Уголовного и административного кодексов], при этом существующие санкции (штрафы, лишение права управления, принудительные работы, лишение свободы) не создают дополнительного пресекательного барьера, ограничивающего саму возможность владения и распоряжения источником повышенной опасности для лица, неоднократно доказавшего свое пренебрежение к безопасности окружающих», – говорится в пояснительной записке.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube