Глава «Автодора» рассказал о новых платных участках на М-12 и пробках на М-4 из-за ремонта

На трассе М-12 «Восток» еще два новых участка скоро станут платными. Об этом сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью газете «Коммерсантъ». Он также предупредил, что в 2026 году на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидаются серьезные пробки из-за масштабной реконструкции.

По его словам, в самое ближайшее время «Автодору» будут переданы ранее построенные участки М-12 от Казани до Дюртюли – обход пяти сел в Башкирии и обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане. Их дооснастят элементами обустройства – сетками для защиты от животных и краевым барьерным ограждением вдоль опор освещения, после чего эти дороги будут переведены в платный режим, рассказал Петушенко.

Остальные новые участки от Казани до Дюртюли также передадут госкомпании – там появятся аварийные комиссары и дополнительное освещение, но они останутся бесплатными, уточнил глава «Автодора».

Что касается М-4, «летом 2026 года здесь будет тяжелый сезон, потому что и строить надо, и обеспечить проезд», – предупредил Петушенко. Он напомнил, что ремонтные работы на участке с 933-го по 1024-й километр в Ростовской области начались в мае 2025 года и сейчас идут полным ходом. В предстоящий летний сезон из-за масштабного ремонта там ожидаются серьезные затруднения движения. «Нам надо будет найти компромиссное решение между интересами строителей и пользователей», – подчеркнул глава «Автодора».

По его словам, на время реконструкции предполагается сохранить по две полосы в каждую сторону, однако скорость будет ограничена. «90 км/ч там ехать никто не даст, потому что идет стройка, это надо понимать», – сказал он. Работы на М-4 в Ростовской области планируется закончить в 2027 году, но «какие-то отдельные участки будем стараться открывать раньше», – уточнил Петушенко.

Также «Автодор» планирует расширить участок М-4 между Джубгой и Геленджиком в Краснодарском крае, где сейчас всего две полосы (по одной в каждую сторону). «Подготовить проектную документацию планируем в 2026 году», – рассказал глава госкомпании.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

