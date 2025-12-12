Три московских аэропорта приостановили полеты

В трех московских аэропортах – Домодедово, Жуковский, Внуково – в целях безопасности полетов введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Шереметьево из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании части рейсов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении за утро четырех летевших на столицу украинских беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, отмечал он. С ночи на подлете к Москве сбиты восемь БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

