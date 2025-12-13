российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 13 декабря 2025, 17:48 мск

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

В Пензенской области сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом

Сегодня на станции Чаис в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом.Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

По данным компании, движение временно приостановлено. Распространение мазута локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 квадратных метров.

В связи со сходом грузовых вагонов ожидаются задержки шести пассажирских поездов:

  • №301 Челябинск – Москва
  • №64 Санкт-Петербург – Самара
  • №15 Самара – Москва
  • №13 Челябинск – Москва
  • №9 Самара – Москва
  • №21 Ульяновск – Москва

Пассажирские составы проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза.

Пенза, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Поволжье, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,