В Пензенской области сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом

Сегодня на станции Чаис в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом.Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог.
По данным компании, движение временно приостановлено. Распространение мазута локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 квадратных метров.
В связи со сходом грузовых вагонов ожидаются задержки шести пассажирских поездов:
- №301 Челябинск – Москва
- №64 Санкт-Петербург – Самара
- №15 Самара – Москва
- №13 Челябинск – Москва
- №9 Самара – Москва
- №21 Ульяновск – Москва
Пассажирские составы проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза.
Пенза, Анастасия Смирнова
