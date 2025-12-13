В Пензенской области сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом

Сегодня на станции Чаис в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом.Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

По данным компании, движение временно приостановлено. Распространение мазута локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 квадратных метров.

В связи со сходом грузовых вагонов ожидаются задержки шести пассажирских поездов:

№301 Челябинск – Москва

№64 Санкт-Петербург – Самара

№15 Самара – Москва

№13 Челябинск – Москва

№9 Самара – Москва

№21 Ульяновск – Москва

Пассажирские составы проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза.

Пенза, Анастасия Смирнова

