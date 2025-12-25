Рейс Санкт-Петербург – Якутск сел во Внуково из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Якутия», летевший из Санкт-Петербурга в Якутск, из-за технической неисправности совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 24 декабря воздушное судно авиакомпании «Якутия», выполнявшее рейс ЯК-488 из Санкт-Петербурга в Якутск, из-за технической неисправности благополучно приземлилось на запасной аэродром «Внуково», – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности полетов и контролирует соблюдение прав пассажиров.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

