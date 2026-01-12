В России пересмотрят процедуру сдачи экзаменов на получение водительских прав

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект изменений в правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Документ вносит изменения в «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», утвержденные еще в 2014 году», – говорится в статье.

Согласно поправкам, расширяется список нарушений, при которых кандидат не допускается к экзаменам. Если раньше он включал в себя семь пунктов, то после вступления инициативы в силу их будет восемь. К уже существующим добавляется использование экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники.

Кроме того, сократятся сроки проведения практического экзамена: его нужно сдать в течение 60 дней, а не через полгода после теоретических занятий.

Вместе с тем, МВД собирается ввести новое основание для прекращения действия прав: если во время планового медосмотра у водителя выявят признаки заболеваний, ему придется пройти дополнительное обследование, а в случае неявки документы могут аннулировать.

Напомним, с 1 января 2026 года в России прекратила работать система автоматического продления водительских прав. Теперь документы по истечению срока действия нужно будет менять, а те, которые закончились в 2022-2025 годах, продолжают действовать еще три года только внутри страны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

