В России предложили ввести зеленые и бирюзовые автомобильные номера

В России могут появиться новые государственные регистрационные знаки для автомобилей, обозначающие электрокары и машины с функцией автопилота. С соответствующей инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС).

Авторы идеи обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и предложили сделать автономера зелеными (для электромобилей) и бирюзовыми (для автопилотных). По мнению НАС, это упростит идентификацию таких машин всеми участниками дорожного движения.

В частности, зеленые номера для электрокаров позволят сотрудникам Госавтоинспекции и городским службам сразу понимать, заслуженно ли пользуется льготной автостоянкой тот или иной владелец ТС. Так как зачастую места для электрических машин занимают водители обычных авто, за что предусмотрены штраф и эвакуация.

Введение бирюзовых номеров сделает машины с автопилотом заметнее. «Участники дорожного движения, обычные автомобилисты, будут понимать, что рядом едет автоматизированный участник дорожного движения, который соблюдает ПДД, который видит на знаке 60 [км/ч] и едет 60 [км/ч], а не 80 [км/ч], как обычные водители. Если кто-то из водителей так едет, его обычно же после этого начинают подрезать, считая, что он тормозит всем движение», – объяснил вице-президент НАС Антон Шапарин.

