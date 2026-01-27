Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет рейсов из-за непогоды

Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения из-за сильного снегопада, обрушившегося на Московский регион. Авиагавань временно закрыта на прилет воздушных судов с 09:00 до 12:00 мск в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Авиакомпании корректируют расписание, отмечается в сообщении. Актуальный статус рейсов можно узнать в контакт-центрах и официальных каналах авиакомпаний и аэропорта.

Обновлено. Пресс-служба аэропорта Внукова сообщила о штатной работе воздушной гавани. «Службы аэропорта Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта», – сказано в сообщении. Уточняется, что «проводится чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов, в том числе обеспечивается противообледенительная обработка воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов». В авиагавани предупредили о возможном незначительном увеличении времени вылета в связи с реализацией требуемых предполетных процедур в рамках обеспечения безопасности полетов.

Накануне Росавиация сообщала о возможных корректировках в расписании полетов в столичных аэропортах из-за снегопада. «Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями», – предупредили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube